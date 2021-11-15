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Cinayet şüphelisi, saklandığı metruk evde yakalandı - Son Dakika

Cinayet şüphelisi, saklandığı metruk evde yakalandı

15.11.2021 12:06
Cinayet şüphelisi, saklandığı metruk evde yakalandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde Şerafettin Delibaş'ın (49) sokakta göğsünden vurularak öldürülmesiyle ilgili T.T. gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde Şerafettin Delibaş'ın (49) sokakta göğsünden vurularak öldürülmesiyle ilgili T.T. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732. Sokak'ta meydana geldi. Şerafettin Delibaş evine giderken sokakta karşılaştığı T.T. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Delibaş'a tabancayla ateş açıldı. Göğsünden vurulan Delibaş, kanlar içinde yere yığılırken, T.T. otomobille hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şerafettin Delibaş, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Delibaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. T.T., gece yarısı saklandığı metruk evde yakalandı. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen T.T.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, polis olayın alacak meselesi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.


Cinayet şüphelisi, saklandığı metruk evde yakalandı
Cinayet şüphelisi, saklandığı metruk evde yakalandı
Cinayet şüphelisi, saklandığı metruk evde yakalandı

Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayet şüphelisi, saklandığı metruk evde yakalandı - Son Dakika


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