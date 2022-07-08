Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Ali Genç 'ten bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Genç'in evine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Genç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ali Genç, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cinayet şüphelisi torun tutuklandı - Son Dakika

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