Cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Cinayet şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili cinayetin şüphelisi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili cinayetin şüphelisi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralanan ve özel bir hastanede tedavisi tamamlanan cinayet şüphelisi Abidin K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından saldırı olma ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleriyle çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Abidin K. tutuklandı.

-Olay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 14 Aralık'ta alışveriş merkezindeki kafede çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan cinayetin şüphelisi olan Abidin K. özel bir hastanede tedaviye alınmıştı.

Cinayet şüphelisi tutuklandı

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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