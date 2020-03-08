Cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Cinayet şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanmasına neden olan şahıs tutuklandı.

Cinayet şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanmasına neden olan şahıs tutuklandı.


Olay, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, Okan Orhan ve Suat Orhan kardeşler ile Kudret C. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Kudret C., Okan ve Suat kardeşlere silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Okan Orhan hayatını kaybederken, kardeşi Suat Orhan ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan Suat Orhan Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun'a sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Kudret C. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Samsun'a sevk edilen Suat Orhan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Üçpınar, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı
Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü 100 yaşındaki Çinli hasta koronavirüsü yendi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:39:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]