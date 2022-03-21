Cinayet şüphelisi, üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Cinayet şüphelisi, üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte kimlikle yakalandı

21.03.2022 21:39
Cinayet şüphelisi, üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte kimlikle yakalandı

UŞAK'ta 2016 yılında cinayete karışan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emre Sarıdemir (31), üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte kimlikle Aydın'ın Nazilli ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

UŞAK'ta 2016 yılında cinayete karışan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emre Sarıdemir (31), üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte kimlikle Aydın'ın Nazilli ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

2016 yılı Mart ayında Uşak'ta işlenen bir cinayete karışan Emre Sarıdemir, hakkında kesinleşmiş 37 yıl hapis cezasıyla aranırken, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin Yeşil Mahallede bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonucu belirlenen adrese baskın yapan polis, Emre Sarıdemir'in, kendi resmini başkasının kimliğinin üzerine yapıştırdığı sahte kimlikle birlikte yakaladı. Sarıdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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Nazilli, Aydın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayet şüphelisi, üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika


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