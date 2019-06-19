Cinayet şüphelisi yakalanarak tutuklandı
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Afyonkarahisar'daki transseksüel şahsı ikametinde kesici aletle öldüren Irak uyruklu şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:12 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'daki transseksüel şahsı ikametinde kesici aletle öldüren Irak
uyruklu şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Kent merkezi Karaman
mahallesinde ikamet eden D.K. isimli transseksüel şahıs, arkadaşları tarafından ikametinin banyosunda kesici aletle öldürülmüş olarak bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan araştırmada olayın failinin Irak uyruklu H.Z.S.K. olduğu tespit edildi. Olaydan sonra D.K.'nin evinden ayrılırken bilgisayar ve 2 adet cep telefonunu da yanında götürdüğü tespit edilen şüphelinin İstanbul
iline gitmek üzere yola çıktığı anlaşıldı. Yapılan takip neticesinde şüpheli şahıs Sakarya
'da yakalanıp Afyonkarahisar'a getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR
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