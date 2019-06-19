Son Dakika Haberleri: Cinayet şüphelisi yakalanarak tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cinayet şüphelisi yakalanarak tutuklandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'daki transseksüel şahsı ikametinde kesici aletle öldüren Irak uyruklu şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Cinayet şüphelisi yakalanarak tutuklandı, System.String[]
Afyonkarahisar'daki transseksüel şahsı ikametinde kesici aletle öldüren Irak uyruklu şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Kent merkezi Karaman mahallesinde ikamet eden D.K. isimli transseksüel şahıs, arkadaşları tarafından ikametinin banyosunda kesici aletle öldürülmüş olarak bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada olayın failinin Irak uyruklu H.Z.S.K. olduğu tespit edildi. Olaydan sonra D.K.'nin evinden ayrılırken bilgisayar ve 2 adet cep telefonunu da yanında götürdüğü tespit edilen şüphelinin İstanbul iline gitmek üzere yola çıktığı anlaşıldı. Yapılan takip neticesinde şüpheli şahıs Sakarya'da yakalanıp Afyonkarahisar'a getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:12 Kaynak: İHA
Karaman, Irak, Afyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Berkin Elvan davasında yeni bilirkişi raporu alınacak Konservatuvar öğrencisi genç, mezuniyetine bir gün kala elektrik akımına kapılıp öldü Şanlıurfa Valiliğinden 6 kişinin öldüğü İzol Aşireti kavgası ile ilgili açıklama Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:22:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet şüphelisi yakalanarak tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]