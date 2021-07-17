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Cinayet şüphelisinden kan donduran ifade: "Barışsaydı öldürmezdim" - Son Dakika

Cinayet şüphelisinden kan donduran ifade: "Barışsaydı öldürmezdim"

17.07.2021 00:57
Cinayet şüphelisinden kan donduran ifade:

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurularak öldürülen 27 yaşındaki Hatun Güneş'i öldüren cinayet şüphelisi Yusuf Kaçar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurularak öldürülen 27 yaşındaki Hatun Güneş'i öldüren cinayet şüphelisi Yusuf Kaçar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde Hatun Güneş'i, kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğünü, 'Eğer barışma teklifimi kabul etseydi öldürmeyecektim' dediği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatun Güneş'in (27) sevgilisi olduğu öğrenilen Yusuf Kaçar, motosikletiyle seyir halinde olan kadının önünü kendi aracıyla kesti. İkili arasında tartışma çıkarken Hatun Güneş, Yusuf Kaçar'ın gitmemesi halinde polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerine kendi aracından pompalı tüfeğini alan Yusuf Kaçar, Hatun Güneş'e ateş açtı ve aracıyla olay yerinden kaçtı. Vücuduna saçmalar isabet eden kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Güneş'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kendisini polise ihbar etti, gözaltına alındı

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi Yusuf Kaçar, kamyonetiyle geldiği Çeşme-İzmir Çevreyolu'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda cinayeti telefonla polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cinayet şüphelisi Yusuf Kaçar'ı gözaltına aldı. Hatun Özsoy'un katil zanlısı Yusuf Kaçar'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı ve uyuşturucudan dolayı emniyette kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Seferihisar Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Yusuf Kaçar sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrılmak istediği için öldürmüş

Öte yandan cinayet şüphelisi Yusuf Kaçar'ın ifadesinde, kendisinden ayrıldığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Kaçar'ın son bir hafta içinde Hatun Güneş'i farklı numaralardan arayıp taciz ettiği, Güneş'in kendisiyle barışması durumunda cinayet işlemeyeceğini söylediği ve "Barışsaydı öldürmezdim" dediği öğrenildi. Öte yandan Kaçar'ın uyuşturucu kullanmaktan emniyette kaydı olduğu da öğrenildi. İkilinin ilişkilerinin yaklaşık 3 ay sürdüğü de belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seferihisar'da toprağa verilecek

Sevgilisi tarafından vurularak öldürülen Hatun Güneş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından annesi Fatma Güneş ve yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Hatun Güneş'in cenazesi defnedilmek üzere Seferihisar ilçesine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet şüphelisinden kan donduran ifade: 'Barışsaydı öldürmezdim' - Son Dakika


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