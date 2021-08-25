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Cinayet şüphelisinden şok ifade: "Bağırınca içeriden bıçak aldım" - Son Dakika

Cinayet şüphelisinden şok ifade: "Bağırınca içeriden bıçak aldım"

25.08.2021 13:44

Cinayet şüphelisinden şok ifade: "Bağırınca içeriden bıçak aldım" Alaçatı cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı, adliyeye sevkte gazetecilere sataştı İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon'un hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili 6 şüpheliden,...

Cinayet şüphelisinden şok ifade: "Bağırınca içeriden bıçak aldım"

Alaçatı cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı, adliyeye sevkte gazetecilere sataştı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon'un hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili 6 şüpheliden, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan vale F.B.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve gazetecilere sataşan F.B.'nin "Alpay Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Ağustos Cumartesi gecesi Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon ile gece kulübünün çalışanları arasında arbede yaşandı. Arbedede Alpay Kalyon'un bıçakla göğsünden yaralanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalyon, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alpay Kalyon'un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, Yamanlar Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Burada kavga edemezsiniz"

Olay gecesi, Alpay Kalyon'un yan taraftaki gece kulübünde alkollü olduğu öne sürülen bir erkek tarafından darp edildiğini gördüğü kadını görüp olaya müdahale etmek için harekete geçtiği, bu sırada mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları F.B., O.G. ve M.T.'nin de olaya dahil olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen F.B., "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla arbede sırasında Kalyon'u, eşi Sırma Kalyon'un gözleri önünde bıçakladı. Kalyon, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çeşme Alpay Çizgenakat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adliyeye sevkte gazetecilere sataştı: 3 kişi daha adliyede

Öte yandan vale olan F.B ve yanında kavga ettiği belirtilen M.T. ile güvenlik kamera görüntülerini sildiği iddia edilen H.N. emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayeti işlediği belirtilen F.B ve diğer şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.B.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

İfadesi ortaya çıktı: "Bıçak alıp geldim"

F.B.'nin emniyetteki sorgusunda, "Yan mekandan 3 kadınla birlikte tartışan ve onları tartaklayan alkollü bir kişi çıkıyordu. Aynı mekanda bulunan Alpay Kalyon araya girdi. Çıkan kavga daha sonra diğer mekana taştı. Bu sırada biz de araya girdik. "Alpay Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan işletme sahibi C.Ü., mekan müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri arabayla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., hakim karşısına çıkartıldı. Şüphelilerden 4'ü de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayet şüphelisinden şok ifade: Bağırınca içeriden bıçak aldım
Cinayet şüphelisinden şok ifade: Bağırınca içeriden bıçak aldım
Cinayet şüphelisinden şok ifade: Bağırınca içeriden bıçak aldım
Cinayet şüphelisinden şok ifade: Bağırınca içeriden bıçak aldım

Cinayet, İzmir, Çeşme, kavga, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cinayet şüphelisinden şok ifade: 'Bağırınca içeriden bıçak aldım' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cinayet şüphelisinden şok ifade: "Bağırınca içeriden bıçak aldım" - Son Dakika
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