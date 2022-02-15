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CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ GİZLEDİĞİ İHBARI YAPILDI, FAZLA YOLCU VE YETERSİZ EHLİYETTEN CEZA ALDI - Son Dakika

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ GİZLEDİĞİ İHBARI YAPILDI, FAZLA YOLCU VE YETERSİZ EHLİYETTEN CEZA ALDI

15.02.2022 08:29

ADANA'da cinayet şüphelisi bir kişinin, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün arkasına bağlı römorkun içinde gizlenerek seyahat ettiği ihbarını alan polis, aracı durdurup, aradı.

ADANA'da cinayet şüphelisi bir kişinin, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün arkasına bağlı römorkun içinde gizlenerek seyahat ettiği ihbarını alan polis, aracı durdurup, aradı. Cinayet şüphelisine rastlamayan polis, 15 kişilik araçta 22 yolcu bulunduran ve ehliyeti yetersiz olan sürücüye 3 bin 800 lira ceza kesti.

Şanlıurfa'da cinayete karışan bir kişinin, tarım işçilerini taşıyan 49 AB 324 plakalı minibüsün arkasına bağlı römorkta gizlenerek seyahat ettiği ihbarını alan polis, aracın Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndan Adana'ya giriş yaptığını tespit etti. Aracın geçiş güzergahlarında tedbir alan ekipler, minibüsü Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi yakınlarında otoyolda durdurdu. Römorku didik didik arayan, ardından da araç içindeki yolcuları indirerek kimlik kontrolü yapan ekipler, cinayet şüphelisine rastlamadı. Sürücü Mehmet İ.'nin ehliyetinin aracı sürmeye yeterli olmadığını, ayrıca 15 kişi kapasiteli minibüste 22 kişinin yolculuk ettiğini belirledi. Sürücü Mehmet İ.'ye 'yetersiz ehliyet' ve 'fazla yolcu bulundurmak'tan 3 bin 800 lira ceza kesildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ GİZLEDİĞİ İHBARI YAPILDI, FAZLA YOLCU VE YETERSİZ EHLİYETTEN CEZA ALDI
CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ GİZLEDİĞİ İHBARI YAPILDI, FAZLA YOLCU VE YETERSİZ EHLİYETTEN CEZA ALDI
CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ GİZLEDİĞİ İHBARI YAPILDI, FAZLA YOLCU VE YETERSİZ EHLİYETTEN CEZA ALDI

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Cinayet, Polis, Tarım, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ GİZLEDİĞİ İHBARI YAPILDI, FAZLA YOLCU VE YETERSİZ EHLİYETTEN CEZA ALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ GİZLEDİĞİ İHBARI YAPILDI, FAZLA YOLCU VE YETERSİZ EHLİYETTEN CEZA ALDI - Son Dakika
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