Cinayet şüphelisini kurulan özel ekip yakaladı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Umut Bilgin (18) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polisin kurduğu özel ekip, yüzlerce güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek olayın şüphelisi M.T.'yi yakaladı.

Olay, 9 Eylül'de akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 595'inci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullandığı kavgada Umut Bilgin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polisler gruba müdahale etti. Yaralı 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Umut Bilgin (18) tedavi gördüğü hastanede 10 Kasım günü yaşamını yitirdi.

ÖZEL EKİP KURULDU, YÜZLERCE KAMERA İZLENDİ Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Olayın yaşandığı bölgedeki yüzlerce kameradan saatlerce görüntü izleyen özel ekip, şüphelileri tespit etti. Ekipler, dün düzenlediği operasyonla M.T.'yi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada olayda yaralanan diğer kişinin tedavisi sürüyor.