Cinayet Süsü
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"Cinayet Süsü"Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:07 Kaynak: AA
"Cinayet Süsü"
Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor.
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