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Cinayet Süsü

45 dakika önce

"Cinayet Süsü"Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor.

"Cinayet Süsü"

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor.

Cinayet Süsü

Ali Atay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:07 Kaynak: AA
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