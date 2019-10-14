Cinayet Süsü, beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırl

'Ölümlü Dünya'nın yaratıcı ekibi Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu 'Cinayet Süsü', beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tarihin en gizemli seri katil vakasını olabilecek en yanlış yöntemlerle çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin hikayesini konu alan filmde, Başkomiser Emin ve Asuman, Salih, Dizdar Koşu ve Alaattin'in seri katili yakalamak için peşlerine düştükleri sahne seyirciyi kahkahaya boğacak.

Profesyonel bir seri katille karşı karşıya olduğunu düşünen ekip, şüphelinin peşinde İstanbul sokaklarında adeta köşe kapmaca oynayacak. Filmin dikkat çekecek, yüksek tempolu sahneleri arasında yer alan anların çekimi ise İstanbul'un tarihi mekanları olan Mercan, Yedi Kule Zindanları, Büyük han gibi hanlarda gerçekleşti. Yedi Kule Zindanları'nda gerçekleşen çekimde kullanılan özel örümcek kamera sisteminin kurulumu ise 1 gün sürdü. İki günde tamamlanan sahnede oyuncuların adeta maraton koştukları ve yaşadıkları talihsiz anlar seyirciyi çok güldürecek.

Filmin konusu: Film; ülkenin cinayet tarihindeki en gizemli vealışılmadık vakayı, çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin kahkaha dolu maceralarını konu alıyor. Birbiri ardında yaşanan aksilikler, durmadan devam eden cinayetler ve ekip içinde filizlenen aşk herkesi çıldırmanın eşiğine getiriyor.