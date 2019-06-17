Cinayet Süsü Filmi
1 saat önce
Cinayet Süsü filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cinayet Süsü filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com
Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Limonata ve Ölümlü Dünya film
lerinin yönetmenliğini üstlenen Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda film
in kadrosunda Uğur Yücel
, Cengiz Bozkurt
, Binnur Kaya
, Feyyaz Yiğit ve Mert Denizmen gibi isimler yer alıyor. Polisiye komedi türündeki film
in senaryosunu ise Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi
birlikte kaleme alıyor. Yönetmen:
Ali AtaySenaryo:
Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ÇakmakOyuncular:
Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit Çakmak, Mert Denizmen, Mehmet Özgür
, Aycan KopturFilmin Türü:
PolisiyeOrijinal Adı:
Cinayet SüsüYapımcı Firma:
TAFF PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
29.03.2019Cinayet Süsü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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