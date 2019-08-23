Son Dakika Haberleri: Cinayet süsü'nün afişi yayınlandı!
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Cinayet süsü'nün afişi yayınlandı!

14 dakika önce

'Ölümlü Dünya'nın yaratıcı ekibi Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu 'Cinayet Süsü',25 Ekim'de vizyona giriyor.

Cinayet süsü'nün afişi yayınlandı!, System.String[]

Yapımcılığını TAFF Pictures'ın üstlendiği, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün rol aldığı komedi filmi 'Cinayet Süsü'nün afişi seyirciyle buluştu.

Çekimleri 5 haftada tamamlanan, sezonun büyük merakla beklenen filmin afiş tasarımını ise Mazhar Bilgiç üstlendi.

Cinayet Süsü; tarihin en gizemli seri katil vakasını olabilecek en yanlışyöntemlerle çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin kahkaha dolu maceralarını konu alıyor.

Mehmet Özgür, Binnur Kaya, Uğur Yücel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:09 Kaynak: Bültenler
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