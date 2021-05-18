Cinayet tanığı: Serdar, Harun'u vurduktan sonra namluyu bana doğrulttu - Son Dakika

Cinayet tanığı: Serdar, Harun'u vurduktan sonra namluyu bana doğrulttu

18.05.2021 14:43
Cinayet tanığı: Serdar, Harun'u vurduktan sonra namluyu bana doğrulttu, System.String[]

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde para meselesi yüzünden çıkan kavgada Harun Algül'ü (36) öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Serdar Can'ın yargılanmasına devam edildi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde para meselesi yüzünden çıkan kavgada Harun Algül'ü (36) öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Serdar Can'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ö., "Serdar, Harun'u vurduktan sonra namluyu bana doğrultu. Tam sıkacaktı ki namlunun ucundan ittirerek tüfeği yere düşürdüm" dedi.

Olay, geçen yıl 5 Haziran akşamı, Korkuteli ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Can ve Aydın Eser, iddiaya göre aralarındaki para meselesini konuşmak için Harun Algül ile M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna gitti. Burada çıkan kavgada Harun Algül, av tüfeğiyle göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Kaçan Serdar Can ve Aydın Eser, bir süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

'MAKTULÜ TANIMAM'Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan Serdar Can, maktulün yaşanan arbedede tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğunu, ölen Harun Algül'ü tanımadığını ve bir alışverişi olmadığını öne sürdü. Serdar Can, ifadesinde şunları söyledi: "Aydın Eser arkadaşımdır. Maktul Harun Algül'ü tanımam. Olay günü Aydın Eser ve A.A. ile birlikte M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna alacağımı almak için gittik. M.Ö. orada değildi. Depodaki M.B. isimli şahıs bize silah doğrultarak, 'Hiçbir yere gitmeyeceksiniz' dedikten sonra telefonda konuştuğu kişiye, 'Bunları rehin aldım. Çabuk gelin buraya' dediğini duydum. Sonra arabalarımızın anahtarlarını aldı. Bir süre sonra ortam sakinleşti ve M.B. isimli kişi bizden özür diledi. Sohbet etmeye başladık. Sonra M.Ö. ile birlikte 5-6 kişi geldi ve Aydın Eser'e saldırdı. M.B. isimli şahıs silahını alarak yeniden yanımıza geldi. Ben de aracımdaki av tüfeğini aldım ve korkutmak için havaya bir el ateş ettim. M.Ö. tüfeğin üstüne atladı. Tüfeği çekiştirirken tüfek yine patladı ve Harun Algül'ün vurulduğunu gördüm. Sonrasında olay yerinden kaçtım."'YÜZÜME YUMRUK ATTI'Aydın Eser ise ifadesinde, Harun Algül'ün M.Ö. ile birlikte olay yerine geldiğini belirterek, "Maktul bize 'Siz kimsiniz benim depoma geliyorsunuz?' diyerek yüzüme yumruk attı. Yere düştüm. Daha sonra birkaç kişi daha bana vurdu. Yerden kalkmaya çalışırken maktul Harun Algül, çay demliğini şakak bölgeme fırlattı. O sırada M.B. isimli şahıs silahla üzerime doğru geldi ve 2-3 el silah sesi duydum. Ama kimin ateş ettiğini görmedim. Harun Algül'ün yere düştüğünü gördüm. Bu sırada M.Ö. ile Serdar Can tüfeği çekiştiriyordu. Tüfek yine patladı. Sonrasında Serdar Can ile birlikte olay yerinden uzaklaştık" dedi.'DURUŞMA ERTELENDİ'3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmalarda, Aydın Eser tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, dün görülen duruşmaya, Serdar Can tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Aydın Eser ile sanık avukatı da salonda hazır bulundu.'SERDAR NAMLUYU BANA DOĞRULTTU'Uzun süredir ifadesi alınamayan maktul Harun Algül'ün iş ortağı M.Ö., duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılarak tanık sıfatıyla yaşananları anlattı. Harun Algül ile mantar yetiştiriciliğinde ortaklık yaptığını belirten M.Ö., olay günü depodaki bir çalışanın telefon açtığını, iş yerlerine gelen birilerinin kendilerine mantar toplatmadığını söylediğini belirtti. Harun Algül ile birlikte depoya geldiklerini ve çardakta 4-5 kişinin oturduğunu sözlerine ekleyen M.Ö., "Harun arabadan önden indi. Ben de hemen arkasından. Harun ile Aydın Eser bir anda kavgaya tutuştu. Harun'un Aydın'a müdahalede bulunduğunu görmedim. Bir anda Serdar Can elinde tüfekle belirdi. Sıka sıka geliyordu. Doğrudan Harun'u hedef alarak iki kez ateş etti. Harun yere yığıldı. Serdar silahı havaya doğrultarak bir el daha sıktı. Sonrasında namluyu bana doğrultu. Tam sıkacaktı ki namlunun ucundan ittirerek tüfeği yere düşürdüm. Silah düşünce Serdar ve Aydın olay yerinden kaçtı. Harun'un Serdar'a karşı bir eylemi olmadı. Elinde silah falan yoktu" dedi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.


Cinayet tanığı: Serdar, Harun'u vurduktan sonra namluyu bana doğrulttu

Serdar Can, Korkuteli, Antalya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayet tanığı: Serdar, Harun'u vurduktan sonra namluyu bana doğrulttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aralarında Napolyon'un cinsel organı bile var! İşte tarihteki en ilginç emanetler Aralarında Napolyon'un cinsel organı bile var! İşte tarihteki en ilginç emanetler Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu Film atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı! Ekipler, mahsur kalan iki kadını kurtardı Film atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı! Ekipler, mahsur kalan iki kadını kurtardı Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" dedi: Teröristler için bir mesajımız var Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı

Son Dakika Haberleri
14:52 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı
14:51 Aralarında Napolyon'un cinsel organı bile var! İşte tarihteki en ilginç emanetler
14:45 Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu
14:43 Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı
14:36 İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı
14:34 Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı
14:23 Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!
14:11 Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" dedi: Teröristler için bir mesajımız var
14:04 Seren Serengil'den mayolu cesur poz!
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı         
14:52
Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek         
14:48
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı         
14:36
Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan açıklama: Nisa ile ayrılmadık, ilişkimiz uzaktan devam ediyor Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan açıklama: Nisa ile ayrılmadık, ilişkimiz uzaktan devam ediyor         
14:32
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı         
14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
14:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz         
13:38
Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu         
13:28
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım         
11:55
Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:15
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 14:59:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinayet tanığı: Serdar, Harun'u vurduktan sonra namluyu bana doğrulttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement