Cinayet zanlıları adliyeye çıkarıldı - Son Dakika
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Cinayet zanlıları adliyeye çıkarıldı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Önceki gün ilçeye bağlı Alemşah köyünde yaşayan Ender Gökbudak'ın hayvanlarını başkasına ait arazide otlatması üzerine çıkan kavgada Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ezine Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen N.E, G.Ö ve E.E, adliyeye gönderildi.

Ender Gökbudak hayvanlarını başkasına ait arazide otlatmış, bunun üzerine arazi sahiplerinin karıştığı kavgada Gökbudak'ın oğlu Ender Gökbudak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak N.E ve G.Ö yakalanmış, daha sonra 15 yaşındaki E.E de şüphe üzerine gözaltına alınmıştı.

Cinayet zanlıları adliyeye çıkarıldı

Çanakkale, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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