Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi'nde Alim İçen'in (23) öldürülmesiyle olayında gözaltına alınan A. K. (18) ve arkadaşı Ö. F. S. (22), polisteki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesine sevk edildiler. Savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen iki cinayet zanlısı mahkemece tutuklandılar. A.K. ve Ö. F. S. Burhaniye cezaevine sevk edildiler.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cinayet zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı - Son Dakika

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