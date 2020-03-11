Cinayet zanlıları, Ermenistan sınırında drone'la yerleri tespit edilerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinayet zanlıları, Ermenistan sınırında drone'la yerleri tespit edilerek yakalandı - Son Dakika

Cinayet zanlıları, Ermenistan sınırında drone'la yerleri tespit edilerek yakalandı

6 saat önce

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Tutka'yı (20) ATM'den para çekerken tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan A.K. ile S.K., Ermenistan sınırında drone ile yerleri tespit edilerek yakalandı.

Cinayet zanlıları, Ermenistan sınırında drone'la yerleri tespit edilerek yakalandı, System.String[]

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Tutka'yı (20) ATM'den para çekerken tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan A.K. ile S.K., Ermenistan sınırında drone ile yerleri tespit edilerek yakalandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. Yukarı Alican köyünde yaşayan Yakup Tutka, geldiği ilçe merkezinde bir bankaya ait ATM'den para çekmek istedi. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, Tutka'ya tabancayla ateş ederek öldürdü. Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, mobese kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerden, şüphelilerin A.K. ile S.K. oldukları, motosikleti bırakıp yaya olarak Ermenistan'a doğru gittikleri tespit edildi. Ermenistan sınırında önlem alan ekipler, drone ile tarama yaparak şüphelilerin yerlerini belirledi. A.K. ile S.K. sınıra 3 kilometre kala polis tarafından yakalandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında getirildikleri Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan A.K. ile S.K., Yakup Tutka'yı, aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini itiraf etti. A.K. ile S.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüsle ilgili merak edilenleri paylaştı! İşte 17 soru-17 cevapla koronavirüs

Son Dakika Haberleri
19:25 Göçmenlerin at arabasıyla alışveriş yolculuğu
19:25 Bakan Koca: "Yurt dışı kaynaklı bu virüsün ülkeye girişini önlemek istiyoruz"
19:24 'ÖLÜM PATRONİÇESİ' TAHLİYE EDİLDİ
19:24 SPOR Okan Buruk'un hedefi çeyrek final
19:24 KBÜ'den "İsrail Ortadoğu'da Bir Batı Sömürge Projesi mi?" konferansı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:30:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinayet zanlıları, Ermenistan sınırında drone'la yerleri tespit edilerek yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]