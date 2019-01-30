Cinayet Zanlıları Hakim Karşısında

Adana
'da, çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları öne sürülen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Y, C.D.G. ve öldürülen Ali Rıza Duğan'ın babası Kemal Duğan ile tarafların avukatları katıldı.
Sanıklardan M.Y, olay yerinde ilk kez gördüğü Ali Rıza Duğan'ı kasten öldürmediğini ileri sürdü.
Diğer sanık C.D.G. de kavganın ardından sanık M.Y'ye cinayette yardım etmediğini anlattı.
Baba Duğan, şikayetçi olduğu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. Merkez Çukurova
ilçesi Huzurevleri Mahallesi
'nde, 17 Eylül
2018'de arkadaşlarıyla kınaya giden Ali Rıza Duğan, yoldan geçerken kızlara baktıkları iddia edilen M.Y. ve C.D.G. ile tartışmış, çıkan kavgada boğazından bıçakla yaralanmıştı. Adana Şehir Hastanesinde tedavi gören Duğan, bir gün sonra yaşamını yitirmişti.
Olaydan sonra bıçağı kullandığı iddia edilen M.Y. ve yanındaki C.D.G. gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.