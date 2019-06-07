Cinayet zanlıları hakim karşısında
1 saat önce
Sivas'ta tartıştıkları Osman Köse'yi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartıldı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:26 Kaynak: İHA
'ta tartıştıkları Osman Köse'yi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartıldı.
Sivas'ta geçtiğimiz gece merkeze bağlı Köklüce köyü İncesu
mezrası yakınlarında meydana gelen olayda, Osman Köse (30), tartıştığı E.Y. ve O.Y. tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Cinayette tabancanın E.Y. tarafından kullanıldığı ileri sürülürken, E.Y. ve O.Y. emniyetteki ifadelerinde Köse'nin otomobilini üzerlerine sürdüğü için tartıştıklarını ile sürdüler. E.Y. ve O.Y. emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - SİVAS
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