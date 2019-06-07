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Cinayet zanlıları hakim karşısında

12 dakika önce

Cinayet zanlıları hakim karşısında Sivas'ta tartıştıkları Osman Köse'yi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı emniyette ki ifadelerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartıldıSİVAS - Sivas'ta tartıştıkları Osman Köse'yi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı emniyetteki...

Cinayet zanlıları hakim karşısında
Sivas'ta tartıştıkları Osman Köse'yi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı emniyette ki ifadelerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartıldı
SİVAS - Sivas'ta tartıştıkları Osman Köse'yi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartıldı.
Sivas'ta geçtiğimiz gece merkeze bağlı Köklüce köyü İncesu mezrası yakınlarında meydana gelen olayda, Osman Köse (30), tartıştığı E.Y. ve O.Y. tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Cinayette tabancanın E.Y. tarafından kullanıldığı ileri sürülürken, E.Y. ve O.Y. emniyetteki ifadelerinde Köse'nin otomobilini üzerlerine sürdüğü için tartıştıklarını ile sürdüler. E.Y. ve O.Y. emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Cinayet zanlıları hakim karşısında
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa
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