Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlılarına müebbet hapis istemi
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Cinayet zanlılarına müebbet hapis istemi

28 dakika önce

Adana'da, toprağa gömülü halde bulunan Suriyeli kadına ait cesetle ilgili, kardeşi ve ablasının da aralarında olduğu biri tutuklu 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Cinayet zanlılarına müebbet hapis istemi, System.String[]

Adana'da, toprağa gömülü halde bulunan Suriyeli kadına ait cesetle ilgili, kardeşi ve ablasının da aralarında olduğu biri tutuklu 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'ndeki at çiftliğinde, geçen yıl 28 Ocak'ta Suriyeli İbtisem El Kedro'nun arazide gömülü halde cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, İbtisem El Kedro'yu öldürdükleri iddiasıyla, tutuklu kardeşi Hasan El Kedro (23) ve haklarında yakalama kararı çıkartılan amcasının oğlu Halid Ali (31), yengesi Hanan Abou (27) ve tutuksuz ablası İmen Hasan (27) hakkında, "Kasten öldürme, kardeşi kasten öldürme, tasarlayarak öldürme ve töre saikiyle öldürme" suçlarından hazırladığı iddianame, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, öldürülen Suriyelinin ağabeyi Hasan El Kedro'nun olaydan sonra Suriye'ye kaçtığı ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yakalanıp Türk istihbarat birimlerine teslim edildiğine yer verildi.

Davanın görülmesine ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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