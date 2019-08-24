Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi
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Cinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi

1 saat önce

Burdur'da bir çobanın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Burdur'da bir çobanın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ailenin yanında çobanlık yapan İlyas Akdağ'ın (33), 23 Haziran'da Burdur Gölü'ne yakın arazide öldürülmüş olarak bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, Akdağ'ın yanında çalıştığı aile fertlerini çapraz sorguya aldı.

Verilen çelişkili ifadeler sonrası A.K, U.K, S.K ve N.N.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K ile U.K çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. S.K. ve N.N.K ise serbest bırakıldı.

Burdur, Akdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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