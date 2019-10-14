Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi
Son Dakika Güncel Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

1 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 5 yıl önce üzüm bağında bir kişinin öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, maktulün eşinin de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 5 yıl önce üzüm bağında bir kişinin öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, maktulün eşinin de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ağustos 2014'te Doğanköy Mahallesi'ndeki üzüm bağında silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Veli Taşdöğen cinayetine ilişkin, bir TV programına katılan maktulün eşi Ayşe Taşdöğen ile akrabası Arif Taşdöğen'in çelişkili ifadelerinden yola çıkarak soruşturmayı derinleştirdi.

İkili ile maktulün arkadaşı olduğu ileri sürülen Ömer Yorulmaz'ı takibe alan ekipler, ifadesine başvurduğu 3 kişiyi, yapılan çapraz sorgularda çelişkili söylemlerde bulunmaları üzerine gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 4 Ağustos 2014'te Doğanköy Mahallesi'nde üzüm bağında çalışmaya giden iki çocuk babası Veli Taşdöğen (32), kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateşte hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 5 yılda katil zanlıları bulunamamıştı.

Denizli, Buldan, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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