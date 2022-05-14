Cinayet zanlısı 10 gün kaçabildi - Son Dakika
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Cinayet zanlısı 10 gün kaçabildi

14.05.2022 10:31
Cinayet zanlısı 10 gün kaçabildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde firari cinayet zanlısı eski muhtar Çetin K. (66) jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde firari cinayet zanlısı eski muhtar Çetin K. (66) jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Niksar İlçesi Çalca Köyünde 3 Mayıs 2022 tarihinde Çetin K. (66) aralarında arazi anlaşmazlığı olan yeğeni Atilla Korkmaz'a (35) ateş açtı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken cinayet zanlısı firar etti. Jandarma ekipleri kasten adam öldürme olayının firarisi yakalamak için özel ekip oluşturdu. Yaklaşık 10 gün süren titiz çalışması sonucunda cinayet zanlısı Ordu'nun Ünye ilçesinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifade işlemlerinin ardından Niksar Adliyesine sevk edildi. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Ceza İnfaz Kuruma gönderildi. - TOKAT

Cinayet zanlısı 10 gün kaçabildi
Cinayet zanlısı 10 gün kaçabildi
Cinayet zanlısı 10 gün kaçabildi
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Engelliler farkındalık için yürüdü Engelliler farkındalık için yürüdü

Jandarma, Cinayet, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı 10 gün kaçabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayet zanlısı 10 gün kaçabildi - Son Dakika
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