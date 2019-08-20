Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı

38 dakika önce

Diyarbakır'da 11 yıl önce taksi şoförünü darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı Kocaeli'de gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı, System.String[]
Diyarbakır'da 11 yıl önce taksi şoförünü darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı Kocaeli'de gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır merkezde 2008 yılında müşteri için çıkan kavga sonucu darbedilerek öldürülen Mehmet Narin'in katil zanlısı olarak aranan taksici Yılmaz A'nın (45) Kocaeli'de olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu cinayet zanlısını Körfez ilçesinde saklandığı evden çıkarken yakaladı.
Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Diyarbakır, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü
Diyarbakır'da HDP'lilerin protesto girişimine polis müdahale etti Adalet sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 16:56:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]