Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı

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Diyarbakır'da HDP'lilerin protesto girişimine polis müdahale etti

Adalet sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?