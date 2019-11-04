Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı
Son Dakika Güncel Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı

Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı

6 saat önce

-Tutuklanan zanlından görüntü Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı ? İstanbul'da 12 yıl önce cinayete karıştığı için aranan kişi, Diyarbakır'da çobanlık yaparken yakalandı.

-Tutuklanan zanlından görüntü Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı

? İstanbul'da 12 yıl önce cinayete karıştığı için aranan kişi, Diyarbakır'da çobanlık yaparken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, 2007'de İstanbul'da cinayete karıştığı için hakkında "kasten öldürme" suçundan arama kaydı bulunan firari H.D'nin sahte kimlikle merkez Sur ilçesi Esenbağ Mahallesi'nde çobanlık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine mahalleye düzenlenen operasyon sırasında arazide jandarma ekiplerini görmesi üzerine kaçmaya başlayan H.D, kovalamaca sonucu yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D, tutuklandı.

Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı

Diyarbakır, Jandarma, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:59 Kaynak: AA
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