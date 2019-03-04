Cinayet Zanlısı 2 Ay Sonra Yakalandı
42 dakika önce
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 2 ay önce yol verme nedeniyle kavga ettiği Beytullah Atabay'ı (36) öldürdüğü iddia edilen Sefa T.(23) yakalandı.
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 2 ay önce yol verme nedeniyle kavga ettiği Beytullah Atabay'ı (36) öldürdüğü iddia edilen Sefa T.(23) yakalandı.
Olay, 5 Ocak günü Erenler Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa T. trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücünün kullandığı otomobili uzun süre takip etti. Bir süre sonra Sefa T., tabancasını çıkararak seyir halindeki araca ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan iki kurşun otomobilin arka koltuğunda oturan Beytullah Atabay'ın ensesine isabet etti.
Ağır yaralanan Beytullah Atabay, tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. Sefa T. polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Emniyete getirilen Sefa T.'nin birçok farklı suçtan dolayı poliste 11 kaydının bulunduğu belirlenirken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
- Sakarya
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:20 Kaynak: DHA
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