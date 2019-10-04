Cinayet zanlısı 20 yıl sonra yakalandı

Bitlis'te 20 yıl önce kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 29 Aralık 1999 tarihinde Açıkalan köyünde meydana gelen kasten adam öldürme olayı ile ilgili Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranan ve hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan T.T. isimli şahıs, 4 Ekim 2019 günü Mutki ilçesi Açıkalan-Meydan köy yolunda jandarma ekiplerince yakalanmış ve mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS