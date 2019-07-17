Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı (2)
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TUTUKLANDIManisa'nın Salihli ilçesinde, Cihan Azrak'ı (44) borç nedeniyle pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla 3 yıldır aranan ve İzmir'de polis ekiplerince yakalanan Kemal Tandoğan (56), işlemleri tamamlanınca Manisa'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:54 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Cihan Azrak'ı (44) borç nedeniyle pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla 3 yıldır aranan ve İzmir'de polis ekiplerince yakalanan Kemal Tandoğan (56), işlemleri tamamlanınca Manisa'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi. Salihli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tandoğan, sorgusu tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Kemal Tandoğan, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),
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