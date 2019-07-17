Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı (2)
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Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIManisa'nın Salihli ilçesinde, Cihan Azrak'ı (44) borç nedeniyle pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla 3 yıldır aranan ve İzmir'de polis ekiplerince yakalanan Kemal Tandoğan (56), işlemleri tamamlanınca Manisa'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Cihan Azrak'ı (44) borç nedeniyle pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla 3 yıldır aranan ve İzmir'de polis ekiplerince yakalanan Kemal Tandoğan (56), işlemleri tamamlanınca Manisa'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi. Salihli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tandoğan, sorgusu tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Kemal Tandoğan, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),


Salihli, Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:54 Kaynak: DHA
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