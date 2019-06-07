Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı
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Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı

20 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 2015 yılında meydana gelen cinayetin zanlılarından biri, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Muğla'nın Fethiye ilçesinde otelde tatil yaparken yakalandı.

Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 2015 yılında meydana gelen cinayetin zanlılarından biri, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Muğla'nın Fethiye ilçesinde otelde tatil yaparken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan Mutlu

A'nın Fethiye'de bir otelde kaldığını bilgisini aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mutlu A, Fethiye Adliyesindeki işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
Ankara, Polis, Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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