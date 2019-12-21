Cinayet zanlısı, 5 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Cinayet zanlısı, 5 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

6 saat önce

OSMANİYE'de kahvehane işletmecisi Bahadır Bingili'nin (40) katil zanlısı Hacı Göçer (45), olaydan 5 yıl sonra İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı.

Cinayet zanlısı, 5 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı, System.String[]

OSMANİYE'de kahvehane işletmecisi Bahadır Bingili'nin (40) katil zanlısı Hacı Göçer (45), olaydan 5 yıl sonra İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı.

Olay, Kadirli'ye bağlı Azaplı köyünde 23 Ağustos 2014'te meydana gelmişti. İddiaya göre köy kahvesini işleten Bahadır Bingili ile alkollü oldukları ileri sürülen Nihat G. ve Hacı Göçer arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası kahveden uzaklaşan Nihat G. ve Hacı Göçer, bir süre sonra 38 HV 122 plaklı bir otomobil ile gelerek köy kahvesine tabanca ve pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu  Bahadır Bingili ile kahvede bulunan Güray Demirci (38) yaralandı. Boynunndan ve ayağından yaralan Bahadır Bingili götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.  Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, zanlıların kaçtığı otomobili Aydınlar köyünde ıssız bir yere terk edilmiş halde buldu. Zanlılardan Nihat G. kısa bir süre sonra yakalandı.

5 YILDIR ARANIYORDU

5 yıldır aranan cinayet zanlısı Hacı Göçer ise İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları kontrolde üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan Hacı Göçer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.


İstanbul, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:26 Kaynak: DHA
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