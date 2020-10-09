Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika

Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı
09.10.2020 13:47
GAZİANTEP'te, 5 yıl önce husumetli olduğu amcasının oğlu Mehmet Yaşar'ı (55) kahvehanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Serdal Yaşar (43) jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.
GAZİANTEP'te, 5 yıl önce husumetli olduğu amcasının oğlu Mehmet Yaşar'ı (55) kahvehanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Serdal Yaşar (43) jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 2015 yılında Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Serdal Yaşar, husumetli olduğu amcasının oğlu Mehmet Yaşar'ı kahvehanede otururken tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Serdal Yaşar, bulunamadı. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Yaşar, Koçlu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gizlendiği adreste 2 av tüfeği de bulunan Serdal Yaşar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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