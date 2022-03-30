Cinayet zanlısı 6 aylık çalışma sonucu yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan cinayet zanlısı, jandarmanın 6 aylık çalışması sonucu yakalandı.

12 Ekim 2021 tarihinde bir otomobile seyir halindeki başka bir araçtan ateş açılmış, saldırıda Bedih Zencircioğlu olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu İbrahim Zencircioğlu ise ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bahri U.'nun cinayetin zanlısı olduğunu belirledi. Zanlıyı yakalamak için 6 ay boyunca çalışmalarını aralıksız yürüten ekipler, saklanabileceği birçok adrese operasyon düzenledi. Son çalışmada şahsın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Abdurrahmandede Mahallesi'ndeki bir taş ocağında farklı kimlikle gece bekçiliği yaptığı ve bu şekilde kalabalıktan uzak kalmaya çalıştığı belirlendi. Taş ocağına operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı bekçi kulübesinde yakaladı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, jandarma karakoluna götürüldü.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa- Mardin karayolunun Dağyanı Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda, iddiaya göre Viranşehir istikametinden Şanlıurfa istikametine giden İbrahim Zencircioğlu'nun kullandığı 63 N 4350 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobildeki baba Bedih Zencircioğlu olay yerinde hayatını kaybederken sürücü koltuğundaki oğlu İbrahim Zencircioğlu ise ağır yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İbrahim Zencirciuğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İnceleme yapan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirip kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA