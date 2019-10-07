Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı 7 aydır saklandığı evde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı 7 aydır saklandığı evde yakalandı

Cinayet zanlısı 7 aydır saklandığı evde yakalandı

1 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayarak kaçan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Cinayet zanlısı 7 aydır saklandığı evde yakalandı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayarak kaçan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.


Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A'yı (52) öldürüp, yeğeni Murat A'yı da yaraladıktan sonra kaçan Y.A. (46), Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinde Yenimahalle Mahallesi'nde 7 aydır saklandığı ikamete yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:42 Kaynak: İHA
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