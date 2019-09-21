Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı adına sahte ehliyet almış
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Cinayet zanlısı adına sahte ehliyet almış

1 saat önce

Adana'da, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan kişi, firari bir cinayet zanlısı adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalandı.

Cinayet zanlısı adına sahte ehliyet almış, System.String[]

Adana'da, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan kişi, firari bir cinayet zanlısı adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da, uygulama yapan trafik ekipler, kontrol için 01 ACR 065 plakalı minibüsü durdurdu. Polis ekiplerine Mesut Sade adına düzenlenmiş ehliyet veren sürücüden şüphelenen ekipler, detaylı sorgulamada sürücü belgesinin sahte olduğunu belirledi.

Mesut Sade'nin de Kocaeli'de cinayet zanlısı olarak arandığını tespit eden ekipler, uygulama bölgesine Cinayet Büro Amirliği ekiplerini de çağırdı.

Gerçek adı Halil İbrahim G. (27) olduğu belirlenen şüphelinin, yaklaşık 1,5 yıl önce "alkollü araç kullanmaktan" ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince 2 bin 18 lira ceza uygulanan şüpheli, gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.

Şüpheli Halil İbrahim G, polis merkezine götürüldüğü sırada, tanımadığı bir aracı vasıtasıyla bin 500 liraya sahte ehliyet aldığını belirterek, "Bu ehliyette böyle bir şey olduğundan haberim yoktu, başımıza böyle bir iş geldi." diye konuştu.

Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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