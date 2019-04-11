Cinayet Zanlısı Adliyede
1 saat önce
Sivas'ta Ziya Çakmak'ı bıçaklayarak öldüren F.G. ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:01 Kaynak: İHA
'ta Ziya Çakmak'ı bıçaklayarak öldüren F.G. ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.
Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda F.G., sokakta tartıştığı aralarında hısımlık bağı bulunan Ziya Çakmak'ı (43) bıçakla karın kısmından yaraladı. Olay sonrası F.G. polis tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, Çakmak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. F.G. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından bugün adliyeye gönderildi. F.G. adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. - SİVAS
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