Son Dakika Haberleri: Cinayet Zanlısı Adliyede

Cinayet Zanlısı Adliyede

1 saat önce

Sivas'ta Ziya Çakmak'ı bıçaklayarak öldüren F.G. ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

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Sivas'ta Ziya Çakmak'ı bıçaklayarak öldüren F.G. ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda F.G., sokakta tartıştığı aralarında hısımlık bağı bulunan Ziya Çakmak'ı (43) bıçakla karın kısmından yaraladı. Olay sonrası F.G. polis tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, Çakmak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. F.G. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından bugün adliyeye gönderildi. F.G. adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:01 Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa
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