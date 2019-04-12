Cinayet Zanlısı Adliyede
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Cinayet zanlısı adliyede Sivas'ta Ziya Çakmak'ı bıçaklayarak öldüren F.G ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildiSİVAS - Sivas'ta Ziya Çakmak'ı bıçaklayarak öldüren F.G. ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.
Cinayet zanlısı adliyede
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:55 Kaynak: İHA
Sivas'ta Ziya Çakmak'ı bıçaklayarak öldüren F.G ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi
SİVAS - Sivas'ta Ziya Çakmak'ı bıçaklayarak öldüren F.G. ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.
Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda F.G sokakta tartıştığı aralarında hısımlık bağı bulunan Ziya Çamak'ı bıçakla karın kısmından yaraladı. Olay sonrası F.G. polis tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, Çakmak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. F.G. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından bugün adliyeye gönderildi. F.G. adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
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