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Cinayet zanlısı adliyede

1 saat önce

Eskişehir'de husumetlisini pompalı tüfekle öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de husumetlisini pompalı tüfekle öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta aralarında husumet bulunan Okan Demiralay (25) ile Gökhan M. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan M., aracında bulunan pompalı tüfekle Okan Demiralay'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine ağır yaralı şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Okan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli Gökhan M. ve suç aletini olay yerinden kaçıran S.A. (17) isimli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda saklandıkları evde yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:34 Kaynak: İHA
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