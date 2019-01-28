Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Adıyaman'da eski komşusunu sokak ortasında başından vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da eski komşusunu sokak ortasında başından vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi'nin yanına yaklaşan eski komşusu Mehmet T. (69), Elçi ile bir süre tartıştıktan sonra yanında getirdiği tabancayla Elçi'yi başından vurarak öldürdü. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonrası Mehmet T., Adıyaman-Gölbaşı karayolunda bir yolcu otobüsü içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde sorgulanan ve işlemleri tamamlanan Mehmet T., Adıyaman Adliyesine sevk edildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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