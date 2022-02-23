Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

MUĞLA Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde yaşanan silahlı saldırı olayının ardından aracı ile firar eden şüpheli Bayram H. ile birlikte olay esnasında yanında bulunan boşandığı eşi F. jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından bugün Muğla adliyesine sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Akyaka Mahallesi Azmak mevkiindeki bir restoranın önünde tartışan Bayram H, ile Özcan Emreoğlu ve kardeşi Ali Emreoğlu, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Bayram H. silahla 10 el ateş etmişti.

Bayram H.'nin silahından çıkan kurşunlarla Özcan Emreoğlu, kardeşi Ali Emreoğlu ve işletmede garson olarak çalışan Zihni Çelik yaralanmıştı. Özcan Emreoğlu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra 20 BH 434 plakalı aracı ile olay yerinden firar eden Bayram H. jandarmanın takibi sonrası Kavaklıdere ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı. Bayram H.'nin olaydan boşandığı eski karısı F. ile 20 BH 434 plakalı araç ile Akyaka Mahallesinden ayrılarak olayda kullandığı silahını Akyaka mezarlığına attığı, buradan Denizli istikametine kaçarken Menteşe ilçesi Çakmak Mahallesinde aracını sakladı. Denizli'den ticari taksi isteyen Bayram H. Bindiği ticari taksi ile Menteşe ilçe merkezine geldi. Burada tekrar araç değiştiren Bayram H. Menteşe'den bindiği ticari taksi ile Denizli karayolu yerine Kavaklıdere ilçesi üzerinden dağ yolundan Kale ilçesine hareket etti.

Menteşe'den kiraladığı ticari taksi ile Kavaklıdere Salkım Mahallesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurulan araçta yapılan kontrolde Bayram H.'nin sahte kimlik göstermesine rağmen Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Bayram H. ile birlikte boşandığı eski karısı F.'de gözaltına alındı.

Katil zanlısı Bayram H. ve yanında bulunan eski karısı F. jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildi. Jandarma adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.