Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

29.04.2022 12:34

Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi Öldürülen İbrahim Çinioğlu (47)'nin zanlısı şahıs adliyeye sevk edildi.

Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

NİĞDE - Öldürülen İbrahim Çinioğlu (47)'nin zanlısı şahıs adliyeye sevk edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla vurularak öldürüp baraj kenarına atılan İbrahim Çinioğlu'nun failinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu cinayeti zanlısı olarak H.I.yı evinde yakaladı. Ayrıca, ekiplerin evde yaptığı aramada da kanlı giysiler bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
Trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, adliyeye sevk edildi Trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, adliyeye sevk edildi Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: Gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: Gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:17 Liseli öğrencileri saç başa kavga etti, bazı arkadaşları ise o anları çekirdek yiyerek izledi
13:17 İzmir'de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 13:40:08. #1.13#
SON DAKİKA: Öldürdüğü şahsı baraj kenarına atan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement