Cinayet zanlısı ahırda yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı ahırda yakalandı - Son Dakika

Cinayet zanlısı ahırda yakalandı

6 saat önce

Niğde'de 23 yıl önce işlediği cinayetten aranan şüpheli, ahırında saklanırken yakalandı.

Cinayet zanlısı ahırda yakalandı, System.String[]

Niğde'de 23 yıl önce işlediği cinayetten aranan şüpheli, ahırında saklanırken yakalandı.


Niğde İl Jandarma ekipleri Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde 1997 yılında meydana gelen "adam öldürme" suçundan 18 yıl hakkında kesinleşmiş hapsi bulunan N. K.'nin (55) Kaynarca köyünde bir hayvan ahırında saklandığı bilgisine ulaştı. JASAT ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonla şüpheli N.K'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından N.K Niğde Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi. - NİĞDE

Kaynarca, Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:19 Kaynak: İHA
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