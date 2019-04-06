Son Dakika Haberleri: Cinayet Zanlısı Baba Değil Kardeş Çıktı

Cinayet Zanlısı Baba Değil Kardeş Çıktı

59 dakika önce

Cinayet zanlısı baba değil kardeş çıktıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde işlenen cinayet aydınlandı.

Cinayet Zanlısı Baba Değil Kardeş Çıktı, System.String[]
Cinayet zanlısı baba değil kardeş çıktı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde işlenen cinayet aydınlandı. Cinayet zanlısının baba değil, kardeş olduğu ortaya çıktı.
Olay, İshaklı Mahallesi Huzur 3. Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasının mutfakta olduğu bir anda diğer odada ağabeyi Mert A.ile tartışan E.T.M.A.(19), emekli polis olan babasının silahıyla ağabeyine 2 el ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mert A., 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mert A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayetle ilgili emekli polis Ahmet A. ve oğlu E.T.M.A. Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan emekli polis Ahmet A., cinayeti diğer oğlunun işlediğini söyledi. E.T.M.A. ise ağabeyiyle sürekli tartıştıklarını ve onu kendisinin vurduğunu itiraf etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:00 Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Yerel
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