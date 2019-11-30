Cinayet zanlısı baba ve oğluna 106 yıl hapis cezası

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evden kaçan ve alıkonularak zorla çalıştırıldığı alkollü mekandan kızlarını götürmeye çalışırken çıkan kavgada bir kişi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla baba ve oğlu toplamda 106 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Geçen yıl Temmuz ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi yolu üzerinde bulunan içkili bir mekanda meydana gelen olayda, evden kaçan L.Ö. (24) kardeşi Ferit Ö.'ye (22) alkollü mekanda zorla çalıştırıldığına dair mesaj attı. Bunun üzerine baba Mehmet Nur Ö. (54) ve oğlu Ferit Ö., söz konusu mekana gidip, kızlarını almak isterken, mekan sahipleri ile arasında kavga çıktı. Baba ve oğlunun ateş açması üzerine Salih Ocak (37), A.A. (48), S.T. (39) ve S.A. (24) yaralandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Salih Ocak, hayatını kaybederken, olaydan bir hafta sonra İstanbul'da yakalanan baba ile oğlu tutuklandı.



Baba ve oğlu hakkında Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Yargılanmalarına devam edilen baba ve oğlu suçu birbirlerinin üzerine attı.



Mahkeme heyeti, babaya 'bir kişiyi öldürmek ve üç kişiyi yaralamak ile ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 54 yıl 2 ay, oğluna ise 'bir kişiyi öldürmek, üç kişiyi yaralamak ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 52 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme toplam 106 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan baba ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - BURSA