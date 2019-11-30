Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı baba ve oğluna 106 yıl hapis cezası
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı baba ve oğluna 106 yıl hapis cezası - Son Dakika

Cinayet zanlısı baba ve oğluna 106 yıl hapis cezası

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evden kaçan ve alıkonularak zorla çalıştırıldığı alkollü mekandan kızlarını götürmeye çalışırken çıkan kavgada bir kişi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla baba ve oğlu toplamda 106 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet zanlısı baba ve oğluna 106 yıl hapis cezası, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evden kaçan ve alıkonularak zorla çalıştırıldığı alkollü mekandan kızlarını götürmeye çalışırken çıkan kavgada bir kişi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla baba ve oğlu toplamda 106 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Geçen yıl Temmuz ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi yolu üzerinde bulunan içkili bir mekanda meydana gelen olayda, evden kaçan L.Ö. (24) kardeşi Ferit Ö.'ye (22) alkollü mekanda zorla çalıştırıldığına dair mesaj attı. Bunun üzerine baba Mehmet Nur Ö. (54) ve oğlu Ferit Ö., söz konusu mekana gidip, kızlarını almak isterken, mekan sahipleri ile arasında kavga çıktı. Baba ve oğlunun ateş açması üzerine Salih Ocak (37), A.A. (48), S.T. (39) ve S.A. (24) yaralandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Salih Ocak, hayatını kaybederken, olaydan bir hafta sonra İstanbul'da yakalanan baba ile oğlu tutuklandı.


Baba ve oğlu hakkında Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Yargılanmalarına devam edilen baba ve oğlu suçu birbirlerinin üzerine attı.


Mahkeme heyeti, babaya 'bir kişiyi öldürmek ve üç kişiyi yaralamak ile ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 54 yıl 2 ay, oğluna ise 'bir kişiyi öldürmek, üç kişiyi yaralamak ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 52 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme toplam 106 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan baba ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demet Akalın, down sendromlu hayranını kırmadı! Murat Boz ile telefonda görüştürdü
Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var Kaçak ele geçirilen ilaçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Gazi Yıldırım: Bizim bile dizlerimiz titriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 19:26:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı baba ve oğluna 106 yıl hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]