Son Dakika Haberleri: Cinayet Zanlısı: "Birlikte İş Yapar Ama Birbirimizi Sevmezdik"

Cinayet Zanlısı: "Birlikte İş Yapar Ama Birbirimizi Sevmezdik"

13 dakika önce

Antalya'da eski iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Cinayet Zanlısı:
Antalya'da eski iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, beraber iş yaptıklarını, birbirlerini hiç sevmediklerini olay günü ise alkollü olduğunu söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.00 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan 34 yaşındaki Fevzi Gürün, iddiaya göre daha önce birlikte çalıştığı E.B. ile telefonda tartıştı. Tartışma sonrası Fevzi Gürün'ün verdiği adreste bir araya gelen ikili tartışmalarını burada da sürdürdü. İddiaya göre alkollü olan E.B, otomobilinin torpidosundan çıkardığı bıçakla Fevzi Gürün'ü çeşitli yerlerinden yaraladı. Gürün, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı otomobili belirledi. Plaka tanıma sisteminden şahsın gittiği istikameti belirleyen ekipler, Isparta polisi ile irtibata geçti. Saklandığı yerde gözaltına alınan E.B. Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Birbirimizi sevmezdik"

E.B.'nin ifadesinde daha önce birlikte aynı işyerinde çalıştıklarını ve birbirlerini sevmediklerini, olay günü ise gece alkollü şekilde Fevzi Gürün'ü cep telefonuyla aradığını söylediği öğrenildi. Buluştukları yerde tartıştıklarını ve otomobilinin torpidosundan çıkardığı bıçakla Gürün'ü yaraladığını dile getiren E.B'nin pişman olduğunu kaydetti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:35 Kaynak: İHA

Antalya, Gürün, 3. Sayfa
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