Cinayet zanlısı Bodrum'da yakalandı - Son Dakika

- Cinayet zanlısı Bodrum'da yakalandı

MUĞLA - Adana'da birbirine hakimiyet kurmak isteyen sokak çeteleri arasında çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği olayın katil zanlısı, sahte kimlikle Bodrum'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde sokak çetesi kuran iki ayrı grup, birbirine hakimiyet kurmak için kavga etti. Ancak daha sonra iki grup barıştı. Bu barış 3 Eylül günü grup liderlerinin telefonda konuşup birbirine sokakta randevu vermesi üzerine tekrar bozuldu. Sokakta buluşan iki grup üyeleri mahalleye kimin hakim olacağını görüştü. Ancak bir anlaşmaya varılamayınca iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Otomatik tabancanın da kullandığı olayda Rohat Kardaş kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Kardaş, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olaydan sonra kavgaya karıştığı ve silah kullandığı öne sürülen Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. ve bunların kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen Şehmuz Y. ve Ömer S. ile ölen Rohat Kardaş'ın kavgaya karışan arkadaşları Mehmet A. (20), Hüseyin T. (18), Mahmut S. ve Mehmet Şerif D.'yi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 otomatik tabanca, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Zanlılar sorgularında kavgaya karıştıklarını kabul etti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Katil zanlısı Bodrum'da yakalandı

Cinayetin katil zanlısı ise olayın ardından kayıplara karıştı. Yürütülen çalışma sonucu, cinayetin faili olduğu değerlendirilen 20 yaşındaki S.A.'nın Bitez Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu tespit edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve özel harekat polisinin yaptığı operasyonla şahıs yakalandı. Şahsın üzerinden sahte kimlik ve bir miktar uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.

S.A. adlı katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.