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Cinayet zanlısı çelik yelekli adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Cinayet zanlısı çelik yelekli adliyeye sevk edildiANTALYA - Antalya'da bir müteahhiti alacağı nedeniyle silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı çelik yelekli adliyeye sevk edildi
ANTALYA - Antalya'da bir müteahhiti alacağı nedeniyle silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli çelik yelekle adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinde meydana gelen olayda, müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.Ö'yü Muratpaşa ilçesindeki evinde saklanırken yakalandı. Polisteki ifadesinde cinayeti 1 milyon TL'lik alacağı yüzünden işlediğini ileri süren T.Ö, " İkimizde aynı köylüyüz. Daha önceden ortaklık yapmıştık. Bu ortaklığımız sırasında kendisinden 1 milyon lira alacağım vardı. Kendisinden defalarca istememe rağmen vermedi. Olay günü tartıştık ve olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
T.Ö, ifadesinin ardından çelik yelekli olarak adliyeye sevk edildi.
Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:31 Kaynak: İHA
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