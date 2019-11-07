Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı cezaevi firari Manavgat'ta yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı cezaevi firari Manavgat'ta yakalandı

Cinayet zanlısı cezaevi firari Manavgat'ta yakalandı

8 saat önce

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sahte kimlikle yakalanan şahsın cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Cinayet zanlısı cezaevi firari Manavgat'ta yakalandı, System.String[]

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sahte kimlikle yakalanan şahsın cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Zanlının Sivas'ta alacak-verecek meselesi yüzünden S.D. isimli şahsı av tüfeği ile vurarak öldürmek suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre hakkında Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 9 ay 30 gün, Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca "basit yaralama" suçundan 187 gün hapis cezası bulunan ve Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan A.B., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.


Ekiplere yakalandığı sırada üzerinde A.D. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı bulunması üzerine A.B. hakkında da başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Öte yandan A.B.'nin 12 Ekim 2012 tarihinde Sivas ilinde S.D. isimli kişinin alacak verecek meselesi yüzünden av tüfeği ile vurularak öldürülmesi olayının zanlısı olduğu bildirildi. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Manavgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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