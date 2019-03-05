Cinayet Zanlısı: Eşimin Yanında Bana Küfür Etti (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKaraman'ın Çakırbağ köyünde, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'ı (30) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bekir Kadıoğlu (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI Karaman
'ın Çakırbağ köyünde, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'ı (30) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bekir Kadıoğlu (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dural'ın cenazesi de bugün Çakırbağ köyünde toprağa verildi. Dural'ın yakınlarının bugün de Kadıoğlu'nun evine saldırmak istemesi üzerine jandarma ve polis güvenlik önlemlerini artırdı. Evinde önünde jandarmanın yanı sıra Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA bekletiliyor. Dün, Dural'ın yakınlarının taşla saldırmadan önce evden çıkartılan Kadıoğlu'nun eşi ve 4 çocuğunun ise güvenli bir yerde koruma altında olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:17 Kaynak: DHA
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