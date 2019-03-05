Son Dakika Haberleri: Cinayet Zanlısı: Eşimin Yanında Bana Küfür Etti (2)

Cinayet Zanlısı: Eşimin Yanında Bana Küfür Etti (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKaraman'ın Çakırbağ köyünde, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'ı (30) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bekir Kadıoğlu (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet Zanlısı: Eşimin Yanında Bana Küfür Etti (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Karaman'ın Çakırbağ köyünde, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'ı (30) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bekir Kadıoğlu (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dural'ın cenazesi de bugün Çakırbağ köyünde toprağa verildi. Dural'ın yakınlarının bugün de Kadıoğlu'nun evine saldırmak istemesi üzerine jandarma ve polis güvenlik önlemlerini artırdı. Evinde önünde  jandarmanın yanı sıra Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA bekletiliyor. Dün, Dural'ın yakınlarının taşla saldırmadan önce evden çıkartılan Kadıoğlu'nun eşi ve 4 çocuğunun ise güvenli bir yerde koruma altında olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:17 Kaynak: DHA

Karaman, Kadıoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman Dairesine Giren Hırsızlar, Ev Sahibi ile Kızını Vahşice Katletti Trabzonspor Savunmaya Çözüm Arıyor

Kızgın Koca, Hamile Eşine Cinsel İstismarda Bulunan Sapığı Palayla Doğradı Akrabasını 17 Kez Bıçaklayarak Öldüren Genç: Annemle Yatakta Bastım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 20:28:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet Zanlısı: Eşimin Yanında Bana Küfür Etti (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]